Астрахань, 5 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 121 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 февраля выявлено 704 новых случая заражения коронавирусом — на 31 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 92 тыс. 214 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 743 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 226 — за последние сутки.

За весь период скончались 2692 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.