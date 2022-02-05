Милан, Италия, 5 февраля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в центральном матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Ранее сообщалось, что за «россонери» не смогут сыграть Златан Ибрагимович и Анте Ребич, продолжающие восстанавливаться от повреждений. Как сообщил главный тренер «Милана», Фикайо Томори готов принять участие в матче.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Джорджио Перетти.

На данный момент «Интер», одержав шестнадцать побед и набрав 53 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 49-ю очками расположился двумя позициями ниже.

В последний раз «Милан» и «Интер» играли между собой 7 ноября 2021 года. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (11' пенальти) и Стефан де Врей (17' автогол).