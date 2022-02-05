Минск, , 17:08 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 8231 и достигло 769 076. Об этом БЕЛТА сообщили 5 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 769 076 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6132.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 757 436 человек и что всего в стране было проведено 11 909 629 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 7 тыс. носителей SARS-CoV-2.