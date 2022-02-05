Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM В Ростовской области в связи с плохим состоянием водопроводных очистных систем вода зачастую не соответствует санитарным требованиям. Об этом говорится в постановлении руководителя донского управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева.

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Из документа следует, что пробы воды поверхностных источников не отвечали гигиеническим нормативам по химическим (21%) и микробиологическим (22%) показателям. Пробы воды подземных источников также не отвечали требованиям по химическим (71%) и микробиологическим (2%) показателям. При этом «ни одни водопроводные очистные сооружения области не имеют специальных методов очистки для снижения показателей минерализации».

Отмечено неудовлетворительное состояние очистных сооружений Новошахтинска, Пролетарска, Таганрога, Цимлянска, Шахт, а также других городов и муниципальных районов Ростовской области. Наряду с этим органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты не предприняли мер по улучшению качества воды. Лабораторные исследования воды проводятся редко (охват лабораторным контролем не более 30%) один-два раза в год.

До 15 декабря 2022 года глава донского управления Роспотребнадзора рекомендует министерству ЖКХ Ростовской области усилить работу с муниципалитетами и обеспечить организацию лабораторного контроля качества воды.