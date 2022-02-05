Кузбассовец отсудил 120 тысяч за падение возле подъезда
Новокузнецк, Кемеровская область, 5 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Новокузнецке с управляющей компании взыскали 120 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Гололед
В ведомстве уточнили, что мужчина, выходя из подъезда, подскользнулся на обледеневшей площадке крыльца и упал, серьёзно травмировавшись. Ему была проведена операция.
Позже пострадавший обратился в суд, суд обязал управляющую компанию возместить компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.