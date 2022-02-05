Краснодар, 5 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. 28-летниц универсальный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо покинул расположение сборной Парагвая по футболу и вернулся в расположение «быков». Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба российского клуба.

ФК «Краснодар»

Последние две недели Хуниор Алонсо провел в составе национальной команды. Футболист принял участие в двух матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со сборными Бразилии и Уругвая.

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» 7 января 2022 года из бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро. При этом трансферная стоимость парагвайского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Завтра, 6 февраля, «Краснодар» в рамках товарищеской встречи сыграет со шведским «Хеккеном». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.