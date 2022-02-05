Москва, , 16:59 — REGNUM Золотые медали в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине заслуживали выиграть российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

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«Отличный результат нашей биатлонной четверки — ребята выиграли свои первые олимпийские медали, — цитирует министра спорта ТАСС. — Такой успешный старт российских биатлонистов на ОИ демонстрирует, что российская команда подошла к главному старту четырехлетия в отличной форме!».

Как передавало ИА REGNUM, третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх 2022 года, проходящих к Пекине (Китай), заняли представители сборной России по биатлону. Золото и серебро соответственно взяли биатлонисты из Норвегии и Франции.