Лондон, 5 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Как сообщает издание Daily Mail, 28-летний центральный защитник «Челси» и национальной сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер отклонил очередное предложение лондонского клуба о продлении контракта.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, «пенсионеры» предлагали немецкому футболисту 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что на Антонио Рюдигера претендуют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал», готовые подписать футболиста ближайшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в тридцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает футболиста в 35 миллионов евро.