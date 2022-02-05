Мыски, Кемеровская область, , 16:48 — REGNUM В кузбасских Мысках выявлены серьёзные нарушения пожарной безопасности в организации, осуществляющей уход за пожилыми людьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, отсутствует второй эвакуационный выход из помещения второго этажа и документация на систему противопожарной защиты объекта. Кроме того, к работе допускаются лица, не прошедшие обучение требованиям пожарной безопасности. Есть недостатки по монтажу и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

«Данные нарушения угрожают жизни и здоровью находящихся внутри людей. Юридическое лицо по постановлению прокурора города Мыски привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В суд направлен иск о запрете эксплуатации здания организации и обязании устранения нарушений.