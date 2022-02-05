Москва, 5 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Режиссёр, драматург Виктор Бутурлин, который дебютировал на «Ленфильме» яркой музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты», скончался на 76-м году жизни. Об этом 5 февраля сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Траур

«Скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин … — говорится в сообщении. — Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени прощания будет сообщено позднее».

Причины смерти кинорежиссёра не сообщаются.

Напомним, Виктор Бутурлин наиболее известен по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Прозрачное солнце осени», «Время любить», «Алька», «Аплодисменты, аплодисменты…», «Честь имею!..» и других.