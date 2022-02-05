Барселона, Испания, 5 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о будущем 22-летнего центрального защитника сборной Уругвая Рональда Араухо в каталонском клубе.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Продление контракта с Араухо является одним из наших приоритетов. Мы определенно хотим продлить его контракт как можно скорее. Араухо очень многое нам дает, и его высоко ценят на поле и в раздевалке», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обошел лондонский «Челси» в борьбе за Рональда Араухо. Трансферная стоимость уругвайского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение Араухо с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в шестнадцати турах испанского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Гранады» и «Севильи».