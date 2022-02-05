Кабул, , 16:30 — REGNUM Утверждения представителей Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) о том, что Центральный банк Афганистана не смог конвертировать доллары в афгани, не соответствуют действительности. Об этом Забихулла Муджахид, представитель Исламского Эмирата, сообщил на странице в соцсети Twitter.

По его словам, ни один доллар не был переведен из Организации Объединенных Наций или какого-либо другого учреждения в Центральный банк страны для конвертации в афганскую валюту.

«Утверждение о неспособности Центрального банка конвертировать доллары в афгани не соответствует действительности, — написал Муджахид. — До сих пор ни один доллар не был переведен в Центральный банк из ООН или какого-либо другого учреждения. В противном случае Центральный банк, несомненно, смог бы конвертировать доллары в афгани».

В Центральном банке Афганистана сообщили, что у кредитной организации достаточно наличности, чтобы обменять афгани на любую другую валюту.

Ранее агентство Reuters процитировало высокопоставленного представителя ООН, заявившего, что хотя организация хранит 135 миллионов долларов в Международном банке Афганистана, она не может их использовать, потому что Центральный банк Афганистана не имеет возможности конвертировать их в афганскую валюту.