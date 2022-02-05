Рим, , 16:27 — REGNUM Сегодня. 5 февраля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Энсли Мэйтленд-Найлз, Сержиу Оливейра, Генрих Мхитарян, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Зиньо Ванхейсден, Маттиа Бани, Хоан Васкес, Сильва Хефти, Стефано Стураро, Милан Бадель, Маноло Портанова, Калеб Экубан, Маттиа Дестро, Келвин Йебоа.

Главный тренер: Александр Блессин.

Бригада арбитров: Росарио Абиссо | Филиппо Валериани | Паскуале Капальдо.

На данный момент «Рома» с двенадцатью победами и 38-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа», набрав тринадцать очков, располагается на предпоследней девятнадцатой строчке.