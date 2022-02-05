Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону троих жильцов спасли и 12 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании в квартире, расположенной в 17-ти этажном доме на улице Турмалиновской поступило в экстренные службы примерно в 14:20 мск. Спустя полчаса пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составила 5 к. в метров. Известно, что загорелись домашние вещи.

В тушении огня было задействовано 30 человек и десять единиц техники.