Уфа, , 16:17 — REGNUM 5 февраля «Уфа» объявила о подписании контракта с 30-летним португальским центральным полузащитником Тьяго Родригесом, выступавшим ранее за саудовский футбольный клуб «Аль-Хазм».

Также сообщается, что в контракте, рассчитанном до лета 2022 года, предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

Тьяго Родригес перешел в «Аль-Хазм» из софийского ЦСКА 1 июля 2021 года за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Саудовской Премьер-лиги 2021/22 Тьяго Родригес принял участие в шестнадцати турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.