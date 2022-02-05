Москва, , 16:13 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 5 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России.