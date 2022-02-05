Кемерово, 5 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Депутаты Кемерова проверили аптеки города на наличие лекарств. Об этом рассказали в городском совете народных депутатов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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«Комплексная проверка проводилась по заранее утверждённой форме, заполняемой в каждой аптеке и содержащей информацию о наличии определённых групп лекарств для лечения COVID-19, пользующихся наибольшим спросом, — уточнили в горсовете. — Также указывались сведения о дозировках, количестве и стоимости лекарственных средств».

Установлено, что в большинстве аптек Кемерова есть достаточное количество лекарственных препаратов.