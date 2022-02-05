Москва, 5 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Роспотребнадзор отменил обязательное тестирование на коронавирус пациентов, которые проходят лечение от COVID-19 более семи дней. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано сегодня, 5 февраля, на официальном портале правовых актов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Согласно новым правилам, если пациент лечится от ковида менее семи дней, то он может быть выписан после получения одного отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через три дня после получения положительного результата. Если же пациент лечится от ковида более семи дней, то для выписки никакой тест на коронавирус ему уже не нужен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отменяют 7-дневный карантин для контактировавших с зараженными коронавирусом, так как в связи с распространением штамма «Омикрон» эта мера теряет смысл.