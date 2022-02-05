Анкара, , 16:07 — REGNUM Турция на пути укрепления позиций на мировой арене ведет историческую борьбу. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в онлайн-режиме к участникам церемоний открытия ряда автомобильных дорог и тоннелей в северо-западной провинции Зонгулдак.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, остается неизменным курс Анкары на включение в топ-10 ведущих экономик. Эрдоган добавил, что повышение благосостояния населения является на данный момент одним из приоритетов правительства.

«Мы делаем все возможное для устранения социальных проблем… — заверил президент. — Особый упор делается на поддержку малообеспеченных слоев населения, в том числе пенсионеров. Уверен, что мы преодолеем все проблемы».

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился штаммом коронавируса «Омикрон».