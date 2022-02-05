Вашингтон, 5 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. При визуальном поиске объекта для укуса комара отдают предпочтение поверхностям красных, оранжевых и чёрных тонов. Об этом свидетельствует исследование биологов из университета штата Вашингтон, опубликованное в журнале Nature Communications.

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Биологам известно, что комаров привлекает дыхание человека, запах пота и ощущение тепла от кожи. Учёные знали, что эти насекомые также способны воспринимать часть цветов видимого спектра, однако считалось, что эта способность важна только для распознавания и локализации объектов.

Группа сотрудников университета штата Вашингтон провела эксперимент с комарами рода Aedes, которые способны переносить жёлтую лихорадку и другие опасные для человека болезни. Они обнаружили, что при избытке углекислого газа в воздухе, свидетельствующем о присутствии человека или животного, комары начинают поиск жертвы, ориентируясь на определённые цвета.

Для определения привлекательных цветов для комаров вида Aedes aegypti учёные провели ряд экспериментов. Они размещали комаров в миниатюрных испытательных камерах, где распылялся стимулирующий их активность газ. После этого на дне камеры отображалась точка определённого цвета.

Эксперимент показал, что комары игнорировали точки зелёного, синего или фиолетового цвета. При этом они летели к точкам красных, оранжевых или чёрных тонов, что соответствует цветовому спектру кожи человека. Авторы исследования считают, что эти данные помогут в разработке новых методов защиты от вредоносных насекомых.