Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Американский журналист Клайв Крук в своей статье для агентства Bloomberg пишет, что, возможно, лучшим вариантом было бы не принимать Украину в военный блок НАТО и в Европейский Союз, чтобы разрешить напряженную ситуацию вокруг этой страны.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Крук указывает, что Украина очень хочет вступить в военный блок НАТО и в Европейский Союз. Однако президент России Владимир Путин не раз давал понять, что Москву совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс — это одна из тех «красных линий», с которой Россия не отступит.

Вместе с тем и военный блок НАТО и Европейский Союз не раз четко давали понять, что совершенно не хотят видеть Украину в своем составе, по крайней мере, в обозримом будущем.

Однако, публичная риторика многих лидеров западных стран говорит совершенно об обратном. И это пагубно влияет на поведение президента Украины Владимира Зеленского, который, видимо, все еще питает надежды на вступление его страны в западные союзы.

Крук подчеркивает, что Украина не может просто так взять и вступить в НАТО. Обещание, данное блоком Киеву в 2008 году о перспективах вступления было в совершенно необдуманным.

С Евросоюзом тоже всё довольно сложно. Это наднациональное объединение так и не смогло в достаточной степени «переварить» страны Восточной Европы, а также некоторые страны Центральной Европы. Вступление Украины в ЕС выглядит нереалистичным. Яркий тому пример — Турция. Эта страна десятилетиями стояла в очереди на вступление в ЕС, но этого так и не произошло и, видимо, никогда не произойдёт.

«Лучшим выходом из кризиса для Украины стало бы пребывание на расстоянии вытянутой руки от России с одной стороны и от НАТО и ЕС с другой, это обеспечит ей мир, процветание и стабильность», — пишет Крук.

Однако он же отмечает, что такой комприсс может быть уже запоздалым. Но обсуждать его надо.