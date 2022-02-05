Курск, 5 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки был госпитализированы 113 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 февраля зарегистрировано 713 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 40 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 90 тыс. 55 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 82 тыс. 417 пациентов, в том числе 297 — за последние сутки.

Всего скончались 2200 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.