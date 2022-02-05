Новосибирск, , 16:03 — REGNUM В Новосибирской области с начала года произошло 442 пожара. Из них 87 — за период с 28 января по 3 февраля, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«По заключению дознавателей, в 40% случаев причиной возгораний становится неосторожность с огнём, — уточнили в ведомстве. — Пренебрежение правилами пожарной безопасности нередко приводит не только к потере имущества, но и гибели людей».

Также пожарные отметили, что из 442 пожаров 174 произошли из-за неосторожности с огнем, в том числе 37 — при курении.