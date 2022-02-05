Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Стриминговый сервис HBO Max в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о продлении сериала «Эйфория» на третий сезон. Также был представлен короткий ролик.

Кадр из сериала «Эйфория» Скриншот видео на YouTube

Сюжет сериала рассказывает о 17-летней девушке Ру Беннет, испытывающей проблемы с употреблением наркотиков, и ее взаимоотношениях с Джулс Вон.

На данный момент «Эйфория» насчитывает два сезона, каждый из которых содержит по восемь эпизодов. Главные роли в сериале исполнил Зендея («Человек-паук: Нет пути домой», «Дюна»), Хантер Шафер, Джейкоб Элорди и Барби Фаррейра.

Премьера первого сезона состоялась 16 июня 2019 года, второго — 9 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что второй сезон «Эйфории» показал рекордный стар по числу зрителей на стриминговом сервисе HBO Max.