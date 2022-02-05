Новосибирск, 5 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится потепление до — 6 °C. При этом ночью столбики термометров могут опускаться до — 20 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Сосульки

«Перепады температур, а также регулярное выпадение осадков способствуют образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий. При отсутствии должного внимания к обеспечению безопасности со стороны владельцев высотных зданий и сооружений возникает риск падения на землю снега и сосулек, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, а также их имуществу», — предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

Специалисты ведомства призвали руководителей всех учреждений и управляющих компаний провести проверку крыш на наличие свисающих снега и сосулек, и организовать их уборку.

Новосибирцев просят обходить места возможного обрушения снега, наледи и сосулек.