Лондон, , 15:53 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Томас Тухель заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба команды из Лондона.

Томас Тухель Alexander Böhm

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«У Томаса Тухеля выявлен положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также указывается, что немецкий специалист после этого, согласно правилам, перешел в режим самоизоляции, однако рассчитывает присоединиться к своим подопечным в Абу-Даби, где состоится чемпионат мира на уровне клубов с участием «Челси».

Отметим, Томас Тухель стал главным тренером лондонского «Челси» в 2021 году и под его руководством команда победила в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В настоящее время клуб из Лондона занимает третьем место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 47 очками в активе.