Междуреченск, Кемеровская область, , 15:47 — REGNUM Перед судом предстанет 21-летний призывник из кузбасского Междуреченска. Он обвиняется в уклонении от прохождения военной службы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, с мая по октябрь 2021 года кузбассовец, признанный годным к призыву на военную службу, не являлся по повесткам для прохождения медицинской и призывной комиссий. Со следствием он сотрудничал и признался, что не хотел из-за службы в армии терять работу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.