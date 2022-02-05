Анкара, , 15:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он заразился штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом президент Турции написал сегодня, 5 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, «омикрон», протекает легко», — написал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что он «продолжит свою миссию» и будет работать из дома.

«Мы с нетерпением ждем ваших молитв», — добавил Эрдоган.

Напомним, что 3 февраля Эрдоган совершил визит на Украину, где встречался с президентом этой страны Владимиром Зеленским.