Пекин, , 15:40 — REGNUM Российские спортсменки Софья Просвирнова и Елена Серегина прошли квалификацию в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 метров. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее на Олимпиаде прошел квалификационный раунд, в котором принимали участие 32 спортсменки, которые были разделены на восемь забегов по четыре спортсменки.

Просвирнова и Серегина заняли второе места в своих забегах, что позволило им выйти в следующий круг соревнований. Еще одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова смогла занять в своем забеге только четвертое место и потому не смогла пройти квалификацию.

Отметим, четвертьфинальные забеги в шорт-треке у женщин будут проведены на Олимпийских играх 7 февраля.