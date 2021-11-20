Вашингтон, 5 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Американская автомобилестроительная компания Ford выделит дополнительные средства в размере до $20 млрд в ближайшие десять лет на переоборудование своих заводов для производства электромобилей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ford Ford Mustang Mach-E Ice White Edition

Ранее крупнейший американский автопроизводитель выделил $30 млрд на развитие производства электрического транспорта на период до 2025 года. Новые планы главного генерального директора компании Джима Фарли предусматривают наращивание инвестиций на сумму от $10 млрд до $20 млрд в ближайшие пять или десять лет.

За этот период руководство Ford планирует провести крупную реорганизацию. План реорганизации предусматривает выделение небольшой части бизнеса Ford по производству электромобилей в отдельную компанию. Также средства будут направлены на развитие подразделений по разработке аккумуляторов для электромобилей и программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года президент Ford Europe Стюарт Роули заявил, что к 2030 году американский производитель будет поставлять в страны ЕС только автомобили с электрическими двигателями.