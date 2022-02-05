Тирана, , 19:20 — REGNUM Прокуратура албанского города Кавая, ведущая расследование о смерти четырех российских туристов в сауне отеля, вызвала для дачи показаний всех экспертов (более 20 человек), которые проводили осмотр места происшествия.

Судмедэксперт Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Как сообщает албанское СМИ Ora News, свои показания дадут криминалисты, токсикологи, судебно-медицинские эксперты, эксперты Института общественного здравоохранения, а также военные эксперты. Эксперты будут допрошены на предмет наличия несоблюдения правил проведения следственного эксперимента.

Институт судебной медицины обнаружил в легких умерших российских туристов угарный газ, однако затем возникли версии об отравлении туристов хлором, использующимся для дезинфекции воды в сауне.

15 октября 2021 года погибли 60-летний Сергей Буренков, его жена Наталья Буренкова (58 лет), их дочь Екатерина (31 год) и ее парень Никита Белоусов. Согласно сообщениям CNN, ранее Буренков служил в армии, в связи с чем возникла версия об отравлении биологическим агентом.

Читайте ранее в этом сюжете: На место гибели четырех российских туристов в Албании прибыла армия