Тирана, 5 февраля 2022, 19:20 — REGNUM Прокуратура албанского города Кавая, ведущая расследование о смерти четырех российских туристов в сауне отеля, вызвала для дачи показаний всех экспертов (более 20 человек), которые проводили осмотр места происшествия.
Как сообщает албанское СМИ Ora News, свои показания дадут криминалисты, токсикологи, судебно-медицинские эксперты, эксперты Института общественного здравоохранения, а также военные эксперты. Эксперты будут допрошены на предмет наличия несоблюдения правил проведения следственного эксперимента.
Институт судебной медицины обнаружил в легких умерших российских туристов угарный газ, однако затем возникли версии об отравлении туристов хлором, использующимся для дезинфекции воды в сауне.
15 октября 2021 года погибли 60-летний Сергей Буренков, его жена Наталья Буренкова (58 лет), их дочь Екатерина (31 год) и ее парень Никита Белоусов. Согласно сообщениям CNN, ранее Буренков служил в армии, в связи с чем возникла версия об отравлении биологическим агентом.
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