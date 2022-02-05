Воронеж, 5 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Части Вооруженных сил России Западного военного округа завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба ЗВО.

Mil.ru ПВО

Сообщается, что войсковые подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области.

В рамках этих учений российские военнослужащие зенитно-ракетных подразделений сперва совершили марш-бросок на штатной военной технике. Прибыв на позицию, они развернули пункт управления по обнаружению воздушных угроз и отражения вражеских авианалетов.

Командование считает, что цель учений была достигнута — противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надёжно защищает западные рубежи России.

Кроме того, в учениях дополнительно были задействованы зенитно-ракетных подразделений (они выполняли роль условного противника).