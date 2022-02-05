Нижний Новгород, 5 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Мьёндален» Ларс Олден Ларсен стал игроком команду «Нижний Новгород». Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

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Уточняется, что соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на срок в три с половиной года.

Отметим, Ларс Олден Ларсен играл в составе «Мьёндалена» с 2020 года и за это время провел в составе клуба 58 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами и пятью голевыми пасами.