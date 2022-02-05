Новосибирск, , 15:18 — REGNUM В Новосибирске во второй половине дня сегодня, 5 февраля, ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура −10… −12 °С, на дорогах гололедица. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Мороз

При этом, уже завтра ночью, 6 февраля, в Новосибирской области прогнозируется −11…−16 °С, при прояснениях до — 24 °C. Днём будет −7…−12 °С.

В понедельник ночью, 7 февраля, в регионе похолодает до 14… — 19 °C, местами до — 26 °C. А во вторник ночью, 8 февраля, до −15… −20 °С, местами до — 29 °C.