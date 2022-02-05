Лос-Анджелес, США, 5 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. 76-летиний американский кинорежиссер Дэвид Линч, снявший такие фильмы как «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и сериал «Твин Пикс», снимется в новой киноленте Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщило издание Variery.

Sasha Kargaltsev Дэвид Линч

Также был опубликован список актеров, принимающих в создании сериалов. Согласно информации издания, в фильме сыграют Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Горбатая гора»), Сет Роген («Горе-творец»), Пол Дано («Нефть», «Сопрано»), Габриэль ЛаБелль, Оакс Фигли, Габриэл Бейтман и другие.

Мировая премьера нового фильма Спилберга назначена на 23 ноября 2022 года. Ранее сообщалось, что за основу сюжета кинокартины футболист взял события, происходившие с ним в детстве.