Киев, 5 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Части Вооруженных сил Украины проводят учения в Черниговской области, в ходе которых отрабатывают применение британских ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что военнослужащие украинского 169-го Учебного центра «Десна» начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Уточняется, что идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Напомним, что страны военного блока НАТО начали интенсивно снабжать Украину оружием, под предлогом якобы готовящегося «вторжения России». Так. Великобритания поставила Украине противотанковые ракеты, с радиусом действия 4 километра.

Стоит отметить, что Черниговская область граничит с Россией и Белоруссией.