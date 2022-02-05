Киев, , 15:03 — REGNUM ВС Украины провели тактико-специальные учения по ведению боя в Припяти (в чернобыльской зоне отчуждения). Об этом 5 февраля сообщает МВД Украины в Twitter.

«4 февраля в Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности», — отмечается в сообщении.

Учения, организованные в Припяти, стали первыми. Ранее в этом городе не отрабатывали тактических операций.

В рамках учений проработана методика ведение воздушной разведки, ведение уличного боя, работа группы снайперов, уничтожение отступающего противника.

Финалом учений стало оказание первой медпомощи и эвакуация раненых с условного поля боя.