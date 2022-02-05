Кишинёв, , 14:59 — REGNUM 5 февраля активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» проводят акцию протеста «Стоп Энергомор» перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ.

По данным организаторов протеста, у здания парламента собралось порядка 600 человек.

«Мы можем решить проблему энергокризиса, для этого нужно остановить «Энергомор». Власть должна обратить внимание на наши требования, т.к. именно ее действия привели к кризису», — заявил РИА Новости член «Гражданского конгресса» Юрий Мунтян.

Он уверен, что энергетический кризис в стране — следствие некомпетентности власти, поскольку она не смогла грамотно провести переговоры с «Газпромом».

Ранее национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за 1000 куб. м. Также решено повысить тариф на отопление. Оба решения вступили в силу задним числом — с 1 января.