Волгоград, 5 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» заключит контракты с марокканским полузащитником Имраном Омаром и защитником Виталием Шаховым, которые до этого находились на просмотре. Об этом 5 февраля рассказал главный тренер «Ротора» Артем Куликов.

Pixabay.com Футбол

«Мы приняли решение по марокканскому полузащитнику Имрану Омару и защитнику Виталию Шахову, с ними заключаем контракты (футболисты находились на сборах в команде на просмотре — ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Также Куликов уточнил, что в команде рассчитывают на то, что оба названных игрока помогут «Ротору» во время весенней части первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Отметим, по итогам по итогам первой части нынешнего сезона «Ротор» находится на семнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ с 24 очками по итогам 25 туров.