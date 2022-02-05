Киев, , 14:54 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что силы его ведомства проведут учения по охране административных зданий в ряде восточных и центральных областей Украины. Об этом он заявил сегодня, 5 февраля.

Национальная полиция Украины Пресс-служба МВД Украины

По словам главы МВД Украины Монастырского, в ходе учений будет отрабатываться охрана административных зданий в центральных и восточных областях Украины. Учения пройдут с 9 по 12 февраля.

Напомним, что ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и усиленные бронетехникой подразделения МВД Украины были выведены на маневры в Чернобыльскую зону отчуждения. В частности, в заброшенном городе Припять в условиях городской застройки проводятся тренировки ведения уличных боев. Эти учения вызвали неоднозначную реакцию, так как личный состав мод подвергнуться неоправданному радиационному заражению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, определенные политические силы продолжают поддерживать на Украине истерику по поводу того, что Россия якобы готовит нападение.