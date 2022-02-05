Москва, , 14:54 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а», которая будет использоваться для запуска пилотируемого корабля с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сборка ракеты «Союз-2.1а» Artem Lepesin

После сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома ракета-носитель была уложена на агрегат хранения. Эта ракета «Союз-2.1а» будет использоваться для запуска космического корабля «Союз МС-21».

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года. В основной состав экипажа пилотируемого корабля входят космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Вторая пилотируемая миссия в рамках российской пусковой программы на 2022 года планируется на сентябрь. В настоящее время в российском сегменте Международной космической станции работают космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. 19 января они совершили выход в открытый космос для проведения работ на внешней стороне станции.

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