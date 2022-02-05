Пермь, 5 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Пермском крае удалось восстановить движение поездов, которое было прервано ранее из-за схода 18 вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Последствия аварии были устранены к 16:00 по местному времени 5 февраля. Теперь железнодорожные составы снова курсируют в обоих направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 1377 километре на перегоне Чайковская — Григорьевская. Возбуждено и расследуется уголовное дело.