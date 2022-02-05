Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила техническое расследование причин аварии на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области.

Эмблема Ростехнадзора

«По результатам расследования за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ привлечены к административной ответственности юридическое и семь должностных лиц», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В рамках расследования специалисты провели пять проверок и выявили 55 нарушений требований промышленной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в результате взрыва на химзаводе «Каменский» вечером 29 июля 2021 года две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги. Их спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следствие ведут сотрудники Следственного комитета России.