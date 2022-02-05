Оханский район, Пермский край, , 14:44 — REGNUM В Пермском крае на территории психонкеврологического интерната в деревне Мерзляки Оханского городского округа произошёл пожар. Об этом сообщили журналистам в краевом министерстве безопасности.

Пожар

Dave Hogg

Возгорание возникло 4 февраля. В интернате находились 75 пациентов, а также 14 работников. Благодаря сработавшей пожарной сигнализации людей эвакуировали.

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Прибывшие пожарные установили, что в учреждении горели постельные принадлежности. Огонь оперативно потушили. Пострадавших нет. Инспекторы управления надзорной деятельности краевого главка МЧС устанавливают причину возгорания.