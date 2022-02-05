Пекин, , 14:40 — REGNUM В индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине не будет принимать участие российский биатлонист Даниил Серохвостов. Об этом 5 февраля рассказал журналистам старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Биатлон Guillaume Baviere

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«Серохвостов не побежит индивидуальную гонку, предварительно так», — сказал старший тренер российской команды.

При этом индивидуальная гонка среди мужчин по указанному виду спорта состоится 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сборная по биатлону стала обладательницей бронзовых наград в смешанной эстафете 4×6 км на Олимпийских играх в Пекине.