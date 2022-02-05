Киев, , 14:38 — REGNUM В феврале 2022 г. Украина в рамках теста намерена на 72 часа отключиться от энергосетей РФ и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, передает Welt.

Планируется два отключения — с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно отозвался о данном шаге.

«Таким образом, Украина заявляет о своем желании быть связанной с ЕС. Надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в 2022 году», — отметил он.

При этом в «Укрэнерго» заявили, что если после тестового отключения не удастся обратно подключиться к сети, то украинская система обладает «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.

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