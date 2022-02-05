Донецк, , 14:36 — REGNUM 5 февраля ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив две мины калибром 120 мм, сообщил представитель ДНР в СЦКК.

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Отмечается, что с 08:45 до 12:45 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении н.п. Спартак, Сосновское, Октябрь, Донецк. Выпущены две мины калибром 120 мм, сделано 80 выстрелов из гранатометов.

По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в т.ч. в ходе встреч контактной группы.