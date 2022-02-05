Чита, , 14:32 — REGNUM В 2021 году, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 52 066,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем в 2020 году. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Оплата услуг ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается также, что общий объем платных услуг населению на 48,8% формировался крупными и средними организациями. В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 33,3%, телекоммуникационных — 19,1%, транспортных услуг — 14,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края было оказано платных услуг на 37 883,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

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