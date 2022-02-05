Пекин, , 14:26 — REGNUM Конькобежка из Нидерландов Ирен Схаутен стала победительницей на дистанции 3 тыс. метров на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

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Первый результат нидерландской спортсменки составил 3 минуты 56,93 секунды, что также стало новым рекордом Олимпийских игр.

Второй финишировала Франческа Лоллобриджида из Италии, отставшая от победительницы на +1,13 секунды, третье место заняла канадская спортсменка Изабель Вайдеман, отставание которой составило +1,71 секунды.

Лучшей из российских конькобежек стала Евгения Лаленкова, показавшая десятый результат и отставшая от лидера на +6,49 секунды.