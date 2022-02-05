Чита, , 14:24 — REGNUM В 2021 году населению Забайкальского края продано товаров на 197 447,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 51,0%, непродовольственные товары — 49,0%.

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Оборот общественного питания сложился в сумме 10 715,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 123,1% к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 143 310,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

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